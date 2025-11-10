PunkStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung PunkStrategy (PNKSTR) hari ini ialah $ 0.04177456, dengan 8.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PNKSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.04177456 setiap PNKSTR.

PunkStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,726,976, dengan bekalan edaran sebanyak 948.19M PNKSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PNKSTR didagangkan antara $ 0.03664792 (rendah) dan $ 0.0418682 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.31653, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00698235.

Dalam prestasi jangka pendek, PNKSTR dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -30.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PunkStrategy (PNKSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.73M$ 39.73M $ 39.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.73M$ 39.73M $ 39.73M Bekalan Peredaran 948.19M 948.19M 948.19M Jumlah Bekalan 948,190,891.7652869 948,190,891.7652869 948,190,891.7652869

