Pupnance (PUPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) +1.20% Perubahan Harga (7D) -4.43% Perubahan Harga (7D) -4.43%

Pupnance (PUPX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUPX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUPX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUPX telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +1.20% dalam 24 jam dan -4.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pupnance (PUPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pupnance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUPX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.07K.