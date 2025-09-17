PUPPERS (PUPPERS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00010856 $ 0.00010856 $ 0.00010856 24J Rendah $ 0.00011261 $ 0.00011261 $ 0.00011261 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00010856$ 0.00010856 $ 0.00010856 24J Tinggi $ 0.00011261$ 0.00011261 $ 0.00011261 Sepanjang Masa $ 0.0001611$ 0.0001611 $ 0.0001611 Harga Terendah $ 0.00004284$ 0.00004284 $ 0.00004284 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -1.17% Perubahan Harga (7D) -3.61% Perubahan Harga (7D) -3.61%

PUPPERS (PUPPERS) harga masa nyata ialah $0.00010963. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUPPERS didagangkan antara $ 0.00010856 rendah dan $ 0.00011261 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUPPERS sepanjang masa ialah $ 0.0001611, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004284.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUPPERS telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -1.17% dalam 24 jam dan -3.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUPPERS (PUPPERS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.01K$ 109.01K $ 109.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.63K$ 109.63K $ 109.63K Bekalan Peredaran 994.34M 994.34M 994.34M Jumlah Bekalan 999,995,203.0 999,995,203.0 999,995,203.0

Had Pasaran semasa PUPPERS ialah $ 109.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUPPERS ialah 994.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995203.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.63K.