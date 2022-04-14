Tokenomik PUPPERS (PUPPERS)

Lihat cerapan utama tentang PUPPERS (PUPPERS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
PUPPERS (PUPPERS) Maklumat

PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.

Laman Web Rasmi:
https://puppers.win

PUPPERS (PUPPERS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PUPPERS (PUPPERS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 105.26K
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 994.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 105.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0001611
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004284
Harga Semasa:
$ 0.00010599
Tokenomik PUPPERS (PUPPERS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PUPPERS (PUPPERS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUPPERS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUPPERS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUPPERS, terokai PUPPERS harga langsung token!

PUPPERS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUPPERS? Halaman ramalan harga PUPPERS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.