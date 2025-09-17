Puppet on Sol (PUPPET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00706442$ 0.00706442 $ 0.00706442 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +3.51% Perubahan Harga (7D) +11.47% Perubahan Harga (7D) +11.47%

Puppet on Sol (PUPPET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUPPET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUPPET sepanjang masa ialah $ 0.00706442, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUPPET telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +3.51% dalam 24 jam dan +11.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Puppet on Sol (PUPPET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Had Pasaran semasa Puppet on Sol ialah $ 13.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUPPET ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.45K.