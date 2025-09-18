Puppets Coin (PUPPETS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -12.43% Perubahan Harga (7D) -12.43%

Puppets Coin (PUPPETS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUPPETS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUPPETS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUPPETS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -12.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Puppets Coin (PUPPETS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 331,319,717,871.0 331,319,717,871.0 331,319,717,871.0

Had Pasaran semasa Puppets Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUPPETS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 331319717871.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.50K.