Pure Unadulterated Bliss Logo

Pure Unadulterated Bliss Harga (PUB)

Tidak tersenarai

1 PUB ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Pure Unadulterated Bliss (PUB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:19:11 (UTC+8)

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.75%

-1.48%

-1.48%

Pure Unadulterated Bliss (PUB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.75% dalam 24 jam dan -1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Maklumat Pasaran

$ 49.02K
$ 49.02K$ 49.02K

--
----

$ 49.02K
$ 49.02K$ 49.02K

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,301.80748
999,811,301.80748 999,811,301.80748

Had Pasaran semasa Pure Unadulterated Bliss ialah $ 49.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUB ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999811301.80748. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.02K.

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pure Unadulterated Bliss kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pure Unadulterated Bliss kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pure Unadulterated Bliss kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pure Unadulterated Bliss kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.75%
30 Hari$ 0-7.52%
60 Hari$ 0+23.81%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Pure Unadulterated Bliss (PUB)

$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Sumber

Laman Web Rasmi

Pure Unadulterated Bliss Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pure Unadulterated Bliss (PUB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pure Unadulterated Bliss (PUB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pure Unadulterated Bliss.

Semak Pure Unadulterated Bliss ramalan harga sekarang!

PUB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pure Unadulterated Bliss (PUB)

Memahami tokenomik Pure Unadulterated Bliss (PUB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pure Unadulterated Bliss (PUB)

Berapakah nilai Pure Unadulterated Bliss (PUB) hari ini?
Harga langsung PUB dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUB ke USD?
Harga semasa PUB ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pure Unadulterated Bliss?
Had pasaran untuk PUB ialah $ 49.02K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUB?
Bekalan edaran PUB ialah 999.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUB?
PUB mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUB?
PUB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUBialah -- USD.
Adakah PUB akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:19:11 (UTC+8)

Penafian

