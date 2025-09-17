Pure Unadulterated Bliss (PUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.75% Perubahan Harga (7D) -1.48% Perubahan Harga (7D) -1.48%

Pure Unadulterated Bliss (PUB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.75% dalam 24 jam dan -1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.02K$ 49.02K $ 49.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.02K$ 49.02K $ 49.02K Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,811,301.80748 999,811,301.80748 999,811,301.80748

Had Pasaran semasa Pure Unadulterated Bliss ialah $ 49.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUB ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999811301.80748. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.02K.