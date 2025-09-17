PureFi (UFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00625611 $ 0.00625611 $ 0.00625611 24J Rendah $ 0.00664277 $ 0.00664277 $ 0.00664277 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00625611$ 0.00625611 $ 0.00625611 24J Tinggi $ 0.00664277$ 0.00664277 $ 0.00664277 Sepanjang Masa $ 0.575568$ 0.575568 $ 0.575568 Harga Terendah $ 0.00300272$ 0.00300272 $ 0.00300272 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -2.47% Perubahan Harga (7D) -18.43% Perubahan Harga (7D) -18.43%

PureFi (UFI) harga masa nyata ialah $0.00643209. Sepanjang 24 jam yang lalu, UFI didagangkan antara $ 0.00625611 rendah dan $ 0.00664277 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UFI sepanjang masa ialah $ 0.575568, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00300272.

Dari segi prestasi jangka pendek, UFI telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -2.47% dalam 24 jam dan -18.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PureFi (UFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 601.16K$ 601.16K $ 601.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 643.18K$ 643.18K $ 643.18K Bekalan Peredaran 93.47M 93.47M 93.47M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa PureFi ialah $ 601.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFI ialah 93.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 643.18K.