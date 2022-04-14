Tokenomik PureFi (UFI)

Tokenomik PureFi (UFI)

Lihat cerapan utama tentang PureFi (UFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
PureFi (UFI) Maklumat

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi

PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

Laman Web Rasmi:
https://purefi.io/

PureFi (UFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PureFi (UFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 670.49K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 93.47M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 717.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.575568
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00300272
Harga Semasa:
$ 0.00717357
Tokenomik PureFi (UFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PureFi (UFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UFI, terokai UFI harga langsung token!

UFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UFI? Halaman ramalan harga UFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.