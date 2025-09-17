Purple (PURPLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00307484$ 0.00307484 $ 0.00307484 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) -1.07% Perubahan Harga (7D) +15.41% Perubahan Harga (7D) +15.41%

Purple (PURPLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PURPLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PURPLE sepanjang masa ialah $ 0.00307484, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PURPLE telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -1.07% dalam 24 jam dan +15.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Purple (PURPLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 463.07K$ 463.07K $ 463.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 463.07K$ 463.07K $ 463.07K Bekalan Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Jumlah Bekalan 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403

Had Pasaran semasa Purple ialah $ 463.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PURPLE ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999659039.9102403. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 463.07K.