Purple Toshi (POSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) +1.83% Perubahan Harga (7D) +6.49% Perubahan Harga (7D) +6.49%

Purple Toshi (POSHI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POSHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POSHI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POSHI telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +1.83% dalam 24 jam dan +6.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Purple Toshi (POSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Bekalan Peredaran 419.40B 419.40B 419.40B Jumlah Bekalan 419,395,041,429.5633 419,395,041,429.5633 419,395,041,429.5633

Had Pasaran semasa Purple Toshi ialah $ 8.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POSHI ialah 419.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 419395041429.5633. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.87K.