Purple Toshi Logo

Purple Toshi Harga (POSHI)

Tidak tersenarai

1 POSHI ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Purple Toshi (POSHI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:54:51 (UTC+8)

Purple Toshi (POSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+1.83%

+6.49%

+6.49%

Purple Toshi (POSHI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POSHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POSHI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POSHI telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +1.83% dalam 24 jam dan +6.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Purple Toshi (POSHI) Maklumat Pasaran

$ 8.87K
$ 8.87K$ 8.87K

--
----

$ 8.87K
$ 8.87K$ 8.87K

419.40B
419.40B 419.40B

419,395,041,429.5633
419,395,041,429.5633 419,395,041,429.5633

Had Pasaran semasa Purple Toshi ialah $ 8.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POSHI ialah 419.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 419395041429.5633. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.87K.

Purple Toshi (POSHI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Purple Toshi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Purple Toshi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Purple Toshi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Purple Toshi kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.83%
30 Hari$ 0-2.16%
60 Hari$ 0+21.03%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Purple Toshi (POSHI)

Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance.

Purple Toshi (POSHI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Purple Toshi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Purple Toshi (POSHI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Purple Toshi (POSHI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Purple Toshi.

Semak Purple Toshi ramalan harga sekarang!

POSHI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Purple Toshi (POSHI)

Memahami tokenomik Purple Toshi (POSHI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POSHI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Purple Toshi (POSHI)

Berapakah nilai Purple Toshi (POSHI) hari ini?
Harga langsung POSHI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POSHI ke USD?
Harga semasa POSHI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Purple Toshi?
Had pasaran untuk POSHI ialah $ 8.87K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POSHI?
Bekalan edaran POSHI ialah 419.40B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POSHI?
POSHI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POSHI?
POSHI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan POSHI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POSHIialah -- USD.
Adakah POSHI akan naik lebih tinggi tahun ini?
POSHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POSHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.