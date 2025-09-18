Lagi Mengenai PRPS

Purpose Harga (PRPS)

Tidak tersenarai

$0.100177
0.00%1D
Purpose (PRPS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:24:05 (UTC+8)

Purpose (PRPS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.09957
24J Rendah
$ 0.100215
24J Tinggi

-0.00%

-0.00%

+0.13%

+0.13%

Purpose (PRPS) harga masa nyata ialah $0.100177. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRPS didagangkan antara $ 0.09957 rendah dan $ 0.100215 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRPS sepanjang masa ialah $ 113.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02265682.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRPS telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Purpose (PRPS) Maklumat Pasaran

$ 0.00
--
Had Pasaran semasa Purpose ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRPS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 82029580.80774488. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.22M.

Purpose (PRPS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Purpose kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Purpose kepada USD adalah $ +0.0708434112.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Purpose kepada USD adalah $ +0.0095020589.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Purpose kepada USD adalah $ +0.01994966281700193.

Tempoh | Perubahan (USD) | Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Hari$ +0.0708434112+70.72%
60 Hari$ +0.0095020589+9.49%
90 Hari$ +0.01994966281700193+24.87%

Apakah itu Purpose (PRPS)

Purpose is a token built on the ERC-20 Token Standard that allows people to contribute to its altruistic objectives by holding it. Its primary feature is its ability to generate a second token called DUBI (Decentralized Universal Basic Income) that is supported by a large community of activists as well as an independent group of volunteer developers who work together towards increasing DUBI’s value, in preparation for eventually gradually distributing it among the world’s population. Distribution is to be facilitated on-chain with an allowance contract that grants each individual DUBI at a rate that can be set to equal that of the DUBI output of 1 to 100 Purpose, a process that also incorporates optional automated taxation for government compliance.

Purpose (PRPS) Sumber

Laman Web Rasmi

Purpose Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Purpose (PRPS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Purpose (PRPS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Purpose.

Semak Purpose ramalan harga sekarang!

PRPS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Purpose (PRPS)

Memahami tokenomik Purpose (PRPS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRPS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Purpose (PRPS)

Berapakah nilai Purpose (PRPS) hari ini?
Harga langsung PRPS dalam USD ialah 0.100177 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PRPS ke USD?
Harga semasa PRPS ke USD ialah $ 0.100177. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Purpose?
Had pasaran untuk PRPS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PRPS?
Bekalan edaran PRPS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRPS?
PRPS mencapai harga ATH sebanyak 113.47 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRPS?
PRPS melihat harga ATL sebanyak 0.02265682 USD.
Berapakah jumlah dagangan PRPS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRPSialah -- USD.
Adakah PRPS akan naik lebih tinggi tahun ini?
PRPS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRPSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Purpose (PRPS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) | Jenis | Maklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

