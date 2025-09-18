Purpose (PRPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.09957 $ 0.09957 $ 0.09957 24J Rendah $ 0.100215 $ 0.100215 $ 0.100215 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.09957$ 0.09957 $ 0.09957 24J Tinggi $ 0.100215$ 0.100215 $ 0.100215 Sepanjang Masa $ 113.47$ 113.47 $ 113.47 Harga Terendah $ 0.02265682$ 0.02265682 $ 0.02265682 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +0.13%

Purpose (PRPS) harga masa nyata ialah $0.100177. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRPS didagangkan antara $ 0.09957 rendah dan $ 0.100215 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRPS sepanjang masa ialah $ 113.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02265682.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRPS telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Purpose (PRPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 82,029,580.80774488 82,029,580.80774488 82,029,580.80774488

Had Pasaran semasa Purpose ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRPS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 82029580.80774488. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.22M.