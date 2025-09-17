Purrfect Universe (PUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.05% Perubahan Harga (1D) -5.81% Perubahan Harga (7D) -9.80% Perubahan Harga (7D) -9.80%

Purrfect Universe (PUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUR telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, -5.81% dalam 24 jam dan -9.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Purrfect Universe (PUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.22K$ 102.22K $ 102.22K Bekalan Peredaran 3.85T 3.85T 3.85T Jumlah Bekalan 8,888,862,688,888.0 8,888,862,688,888.0 8,888,862,688,888.0

Had Pasaran semasa Purrfect Universe ialah $ 44.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUR ialah 3.85T, dengan jumlah bekalan sebanyak 8888862688888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.22K.