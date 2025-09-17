PUSO (PUSO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01747355 24J Tinggi $ 0.01761615 Harga Tertinggi Sepanjang Masa $ 0.01932156 Harga Terendah $ 0.01539815 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) -0.33%

PUSO (PUSO) harga masa nyata ialah $0.01748488. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUSO didagangkan antara $ 0.01747355 rendah dan $ 0.01761615 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUSO sepanjang masa ialah $ 0.01932156, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01539815.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUSO telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan -0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUSO (PUSO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.14K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.14K Bekalan Peredaran 6.41M Jumlah Bekalan 6,408,739.572025501

Had Pasaran semasa PUSO ialah $ 112.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUSO ialah 6.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6408739.572025501. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.14K.