pve Harga Hari Ini

Harga langsung pve (PVE) hari ini ialah $ 0.00000746, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PVE kepada USD penukaran adalah $ 0.00000746 setiap PVE.

pve kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,455.79, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PVE didagangkan antara $ 0.00000731 (rendah) dan $ 0.00000746 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004221, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000693.

Dalam prestasi jangka pendek, PVE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

pve (PVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa pve ialah $ 7.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PVE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.46K.