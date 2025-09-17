PYRATE (PYRATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00300267$ 0.00300267 $ 0.00300267 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.31% Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) +4.49% Perubahan Harga (7D) +4.49%

PYRATE (PYRATE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PYRATE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PYRATE sepanjang masa ialah $ 0.00300267, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PYRATE telah berubah sebanyak -4.31% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan +4.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PYRATE (PYRATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 145.07K$ 145.07K $ 145.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 145.07K$ 145.07K $ 145.07K Bekalan Peredaran 983.16M 983.16M 983.16M Jumlah Bekalan 983,160,722.0266601 983,160,722.0266601 983,160,722.0266601

Had Pasaran semasa PYRATE ialah $ 145.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PYRATE ialah 983.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983160722.0266601. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 145.07K.