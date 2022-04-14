Tokenomik PYRATE (PYRATE)
$PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers.
We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better.
PYRATE (PYRATE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PYRATE (PYRATE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik PYRATE (PYRATE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik PYRATE (PYRATE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PYRATE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PYRATE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PYRATE, terokai PYRATE harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.