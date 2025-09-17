Pyth ETH (PYTHETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,544.66 $ 4,544.66 $ 4,544.66 24J Rendah $ 4,660.58 $ 4,660.58 $ 4,660.58 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,544.66$ 4,544.66 $ 4,544.66 24J Tinggi $ 4,660.58$ 4,660.58 $ 4,660.58 Sepanjang Masa $ 5,126.36$ 5,126.36 $ 5,126.36 Harga Terendah $ 1,003.49$ 1,003.49 $ 1,003.49 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.86% Perubahan Harga (7D) +3.88% Perubahan Harga (7D) +3.88%

Pyth ETH (PYTHETH) harga masa nyata ialah $4,599.03. Sepanjang 24 jam yang lalu, PYTHETH didagangkan antara $ 4,544.66 rendah dan $ 4,660.58 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PYTHETH sepanjang masa ialah $ 5,126.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,003.49.

Dari segi prestasi jangka pendek, PYTHETH telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.86% dalam 24 jam dan +3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pyth ETH (PYTHETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Bekalan Peredaran 463.70 463.70 463.70 Jumlah Bekalan 463.7 463.7 463.7

Had Pasaran semasa Pyth ETH ialah $ 2.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PYTHETH ialah 463.70, dengan jumlah bekalan sebanyak 463.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.14M.