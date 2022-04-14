Tokenomik Pyth ETH (PYTHETH)

Lihat cerapan utama tentang Pyth ETH (PYTHETH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Pyth ETH (PYTHETH) Maklumat

This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum.

Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

https://app.morpho.org/vault

Pyth ETH (PYTHETH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pyth ETH (PYTHETH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.15M
Jumlah Bekalan:
$ 463.70
Bekalan Edaran:
$ 463.70
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.15M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5,126.36
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1,003.49
Harga Semasa:
$ 4,645.09
Tokenomik Pyth ETH (PYTHETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pyth ETH (PYTHETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PYTHETH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PYTHETH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PYTHETH, terokai PYTHETH harga langsung token!

