Pyth USDC (PYTHUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 24J Rendah $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 24J Tinggi $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Sepanjang Masa $ 9.22$ 9.22 $ 9.22 Harga Terendah $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.10%

Pyth USDC (PYTHUSDC) harga masa nyata ialah $1.054. Sepanjang 24 jam yang lalu, PYTHUSDC didagangkan antara $ 1.053 rendah dan $ 1.054 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PYTHUSDC sepanjang masa ialah $ 9.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.012.

Dari segi prestasi jangka pendek, PYTHUSDC telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 839.98K$ 839.98K $ 839.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 839.98K$ 839.98K $ 839.98K Bekalan Peredaran 796.99K 796.99K 796.99K Jumlah Bekalan 796,994.0 796,994.0 796,994.0

Had Pasaran semasa Pyth USDC ialah $ 839.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PYTHUSDC ialah 796.99K, dengan jumlah bekalan sebanyak 796994.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 839.98K.