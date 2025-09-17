QHUB (QHUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +16.04% Perubahan Harga (7D) +43.74% Perubahan Harga (7D) +43.74%

QHUB (QHUB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QHUB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QHUB sepanjang masa ialah $ 1.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QHUB telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +16.04% dalam 24 jam dan +43.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QHUB (QHUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.89K$ 58.89K $ 58.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 429.33K$ 429.33K $ 429.33K Bekalan Peredaran 137.16M 137.16M 137.16M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa QHUB ialah $ 58.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QHUB ialah 137.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 429.33K.