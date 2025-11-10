Qi Dao Harga Hari Ini

Harga langsung Qi Dao (QI) hari ini ialah $ 0.01940823, dengan 2.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QI kepada USD penukaran adalah $ 0.01940823 setiap QI.

Qi Dao kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,893,154, dengan bekalan edaran sebanyak 146.44M QI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QI didagangkan antara $ 0.01879403 (rendah) dan $ 0.02003102 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.09, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00255096.

Dalam prestasi jangka pendek, QI dipindahkan -2.04% dalam sejam terakhir dan -4.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Qi Dao (QI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.89M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.95M Bekalan Peredaran 146.44M Jumlah Bekalan 200,000,000.0

