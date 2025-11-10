Tokenomik Qi Dao (QI)

Lihat cerapan utama tentang Qi Dao (QI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:14:29 (UTC+8)
Qi Dao (QI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Qi Dao (QI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.98M
Jumlah Bekalan:
$ 200.00M
Bekalan Edaran:
$ 146.44M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.07M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 6.09
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00255096
Harga Semasa:
$ 0.01896948
Qi Dao (QI) Maklumat

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

Laman Web Rasmi:
https://mai.finance/

Tokenomik Qi Dao (QI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Qi Dao (QI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token QI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token QI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik QI, terokai QI harga langsung token!

QI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju QI? Halaman ramalan harga QI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

