Qkacoin (QKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.065 $ 1.065 $ 1.065 24J Rendah $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 24J Tinggi $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Sepanjang Masa $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 Harga Terendah $ 0.34457$ 0.34457 $ 0.34457 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +1.29% Perubahan Harga (7D) -6.00% Perubahan Harga (7D) -6.00%

Qkacoin (QKA) harga masa nyata ialah $1.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, QKA didagangkan antara $ 1.065 rendah dan $ 1.9 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QKA sepanjang masa ialah $ 2.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.34457.

Dari segi prestasi jangka pendek, QKA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.29% dalam 24 jam dan -6.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Qkacoin (QKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.30M$ 39.30M $ 39.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.30M$ 39.30M $ 39.30M Bekalan Peredaran 31.67M 31.67M 31.67M Jumlah Bekalan 31,668,129.0 31,668,129.0 31,668,129.0

Had Pasaran semasa Qkacoin ialah $ 39.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QKA ialah 31.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 31668129.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.30M.