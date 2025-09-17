QLix (QLIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03248184 $ 0.03248184 $ 0.03248184 24J Rendah $ 0.0333677 $ 0.0333677 $ 0.0333677 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03248184$ 0.03248184 $ 0.03248184 24J Tinggi $ 0.0333677$ 0.0333677 $ 0.0333677 Sepanjang Masa $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Harga Terendah $ 0.02628833$ 0.02628833 $ 0.02628833 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -10.53% Perubahan Harga (7D) -10.53%

QLix (QLIX) harga masa nyata ialah $0.03306241. Sepanjang 24 jam yang lalu, QLIX didagangkan antara $ 0.03248184 rendah dan $ 0.0333677 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QLIX sepanjang masa ialah $ 1.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02628833.

Dari segi prestasi jangka pendek, QLIX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -10.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QLix (QLIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa QLix ialah $ 33.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QLIX ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.06K.