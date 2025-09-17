QMind (QMIND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01577765$ 0.01577765 $ 0.01577765 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) +3.50% Perubahan Harga (7D) +3.50%

QMind (QMIND) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QMIND didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QMIND sepanjang masa ialah $ 0.01577765, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QMIND telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +3.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QMind (QMIND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.56K$ 51.56K $ 51.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.56K$ 51.56K $ 51.56K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa QMind ialah $ 51.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QMIND ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.56K.