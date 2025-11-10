Qoryn Harga Hari Ini

Harga langsung Qoryn (QOR) hari ini ialah $ 0.00000516, dengan 3.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QOR kepada USD penukaran adalah $ 0.00000516 setiap QOR.

Qoryn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,155.42, dengan bekalan edaran sebanyak 999.43M QOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QOR didagangkan antara $ 0.00000499 (rendah) dan $ 0.00000521 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0000487, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000049.

Dalam prestasi jangka pendek, QOR dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -18.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Qoryn (QOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Bekalan Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Jumlah Bekalan 999,429,848.412867 999,429,848.412867 999,429,848.412867

Had Pasaran semasa Qoryn ialah $ 5.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QOR ialah 999.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999429848.412867. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.16K.