QPAY Harga Hari Ini

Harga langsung QPAY (QPAY) hari ini ialah $ 0.00011926, dengan 6.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QPAY kepada USD penukaran adalah $ 0.00011926 setiap QPAY.

QPAY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 119,926, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B QPAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QPAY didagangkan antara $ 0.000109 (rendah) dan $ 0.00014585 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00229527, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000699.

Dalam prestasi jangka pendek, QPAY dipindahkan +2.97% dalam sejam terakhir dan +16.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

QPAY (QPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa QPAY ialah $ 119.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QPAY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.93K.