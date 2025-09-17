QSTAR (Q*) Maklumat Harga (USD)

QSTAR (Q*) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, Q* didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Q* sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, Q* telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +11.01% dalam 24 jam dan +2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QSTAR (Q*) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Bekalan Peredaran 9.60B 9.60B 9.60B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa QSTAR ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Q* ialah 9.60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29M.