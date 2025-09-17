Quad Terminal (QUAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00108833 $ 0.00108833 $ 0.00108833 24J Rendah $ 0.00135504 $ 0.00135504 $ 0.00135504 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00108833$ 0.00108833 $ 0.00108833 24J Tinggi $ 0.00135504$ 0.00135504 $ 0.00135504 Sepanjang Masa $ 0.085643$ 0.085643 $ 0.085643 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -16.51% Perubahan Harga (7D) -30.04% Perubahan Harga (7D) -30.04%

Quad Terminal (QUAD) harga masa nyata ialah $0.00112938. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUAD didagangkan antara $ 0.00108833 rendah dan $ 0.00135504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUAD sepanjang masa ialah $ 0.085643, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUAD telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -16.51% dalam 24 jam dan -30.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quad Terminal (QUAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 282.63K$ 282.63K $ 282.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 449.52K$ 449.52K $ 449.52K Bekalan Peredaran 250.07M 250.07M 250.07M Jumlah Bekalan 397,739,862.0 397,739,862.0 397,739,862.0

Had Pasaran semasa Quad Terminal ialah $ 282.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUAD ialah 250.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 397739862.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 449.52K.