Quad Terminal Harga (QUAD)

Tidak tersenarai

1 QUAD ke USD Harga Langsung:

$0.00112938
$0.00112938
-16.50%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Quad Terminal (QUAD) Carta Harga Langsung
Quad Terminal (QUAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00108833
$ 0.00108833
24J Rendah
$ 0.00135504
$ 0.00135504
24J Tinggi

$ 0.00108833
$ 0.00108833

$ 0.00135504
$ 0.00135504

$ 0.085643
$ 0.085643

$ 0
$ 0

+0.15%

-16.51%

-30.04%

-30.04%

Quad Terminal (QUAD) harga masa nyata ialah $0.00112938. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUAD didagangkan antara $ 0.00108833 rendah dan $ 0.00135504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUAD sepanjang masa ialah $ 0.085643, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUAD telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -16.51% dalam 24 jam dan -30.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quad Terminal (QUAD) Maklumat Pasaran

$ 282.63K
$ 282.63K

--
--

$ 449.52K
$ 449.52K

250.07M
250.07M

397,739,862.0
397,739,862.0

Had Pasaran semasa Quad Terminal ialah $ 282.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUAD ialah 250.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 397739862.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 449.52K.

Quad Terminal (QUAD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Quad Terminal kepada USD adalah $ -0.000223434072764341.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Quad Terminal kepada USD adalah $ -0.0003496858.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Quad Terminal kepada USD adalah $ -0.0007589137.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Quad Terminal kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000223434072764341-16.51%
30 Hari$ -0.0003496858-30.96%
60 Hari$ -0.0007589137-67.19%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Quad Terminal (QUAD)

Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Quad Terminal (QUAD) Sumber

Laman Web Rasmi

Quad Terminal Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quad Terminal (QUAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quad Terminal (QUAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quad Terminal.

Semak Quad Terminal ramalan harga sekarang!

QUAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Quad Terminal (QUAD)

Memahami tokenomik Quad Terminal (QUAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quad Terminal (QUAD)

Berapakah nilai Quad Terminal (QUAD) hari ini?
Harga langsung QUAD dalam USD ialah 0.00112938 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QUAD ke USD?
Harga semasa QUAD ke USD ialah $ 0.00112938. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quad Terminal?
Had pasaran untuk QUAD ialah $ 282.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QUAD?
Bekalan edaran QUAD ialah 250.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUAD?
QUAD mencapai harga ATH sebanyak 0.085643 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUAD?
QUAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan QUAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUADialah -- USD.
Adakah QUAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
QUAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.