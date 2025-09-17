Quadrant Protocol Harga (EQUAD)
+0.44%
+15.08%
+4.61%
+4.61%
Quadrant Protocol (EQUAD) harga masa nyata ialah $0.00574561. Sepanjang 24 jam yang lalu, EQUAD didagangkan antara $ 0.00493074 rendah dan $ 0.00579061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EQUAD sepanjang masa ialah $ 0.059844, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, EQUAD telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +15.08% dalam 24 jam dan +4.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Quadrant Protocol ialah $ 3.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EQUAD ialah 543.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.75M.
Pada hari ini, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.00075301.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.0000377486.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.0017771246.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.002232516258745803.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00075301
|+15.08%
|30 Hari
|$ +0.0000377486
|+0.66%
|60 Hari
|$ +0.0017771246
|+30.93%
|90 Hari
|$ +0.002232516258745803
|+63.55%
Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
