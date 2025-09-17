Lagi Mengenai EQUAD

Maklumat Harga EQUAD

Kertas putih EQUAD

Laman Web Rasmi EQUAD

Tokenomik EQUAD

Ramalan Harga EQUAD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Quadrant Protocol Logo

Quadrant Protocol Harga (EQUAD)

Tidak tersenarai

1 EQUAD ke USD Harga Langsung:

$0.00574561
$0.00574561$0.00574561
+15.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Quadrant Protocol (EQUAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:41:54 (UTC+8)

Quadrant Protocol (EQUAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00493074
$ 0.00493074$ 0.00493074
24J Rendah
$ 0.00579061
$ 0.00579061$ 0.00579061
24J Tinggi

$ 0.00493074
$ 0.00493074$ 0.00493074

$ 0.00579061
$ 0.00579061$ 0.00579061

$ 0.059844
$ 0.059844$ 0.059844

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+15.08%

+4.61%

+4.61%

Quadrant Protocol (EQUAD) harga masa nyata ialah $0.00574561. Sepanjang 24 jam yang lalu, EQUAD didagangkan antara $ 0.00493074 rendah dan $ 0.00579061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EQUAD sepanjang masa ialah $ 0.059844, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EQUAD telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +15.08% dalam 24 jam dan +4.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quadrant Protocol (EQUAD) Maklumat Pasaran

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

543.18M
543.18M 543.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Quadrant Protocol ialah $ 3.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EQUAD ialah 543.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.75M.

Quadrant Protocol (EQUAD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.00075301.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.0000377486.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.0017771246.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Quadrant Protocol kepada USD adalah $ +0.002232516258745803.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00075301+15.08%
30 Hari$ +0.0000377486+0.66%
60 Hari$ +0.0017771246+30.93%
90 Hari$ +0.002232516258745803+63.55%

Apakah itu Quadrant Protocol (EQUAD)

Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Quadrant Protocol (EQUAD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Quadrant Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quadrant Protocol (EQUAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quadrant Protocol (EQUAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quadrant Protocol.

Semak Quadrant Protocol ramalan harga sekarang!

EQUAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Quadrant Protocol (EQUAD)

Memahami tokenomik Quadrant Protocol (EQUAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EQUAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quadrant Protocol (EQUAD)

Berapakah nilai Quadrant Protocol (EQUAD) hari ini?
Harga langsung EQUAD dalam USD ialah 0.00574561 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EQUAD ke USD?
Harga semasa EQUAD ke USD ialah $ 0.00574561. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quadrant Protocol?
Had pasaran untuk EQUAD ialah $ 3.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EQUAD?
Bekalan edaran EQUAD ialah 543.18M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EQUAD?
EQUAD mencapai harga ATH sebanyak 0.059844 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EQUAD?
EQUAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan EQUAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EQUADialah -- USD.
Adakah EQUAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
EQUAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EQUADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:41:54 (UTC+8)

Quadrant Protocol (EQUAD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.