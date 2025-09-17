Apakah itu Quadrant Protocol (EQUAD)

Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quadrant Protocol (EQUAD) Berapakah nilai Quadrant Protocol (EQUAD) hari ini? Harga langsung EQUAD dalam USD ialah 0.00574561 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EQUAD ke USD? $ 0.00574561 . Lihat Harga semasa EQUAD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Quadrant Protocol? Had pasaran untuk EQUAD ialah $ 3.12M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EQUAD? Bekalan edaran EQUAD ialah 543.18M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EQUAD? EQUAD mencapai harga ATH sebanyak 0.059844 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EQUAD? EQUAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan EQUAD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EQUADialah -- USD . Adakah EQUAD akan naik lebih tinggi tahun ini? EQUAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EQUADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

