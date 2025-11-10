Quak Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Quak Coin (QUAK) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QUAK kepada USD penukaran adalah -- setiap QUAK.

Quak Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,396.48, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B QUAK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QUAK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, QUAK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -23.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Quak Coin (QUAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Quak Coin ialah $ 5.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUAK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.40K.