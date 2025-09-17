Quakk (QUAKK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.77% Perubahan Harga (1D) +0.70% Perubahan Harga (7D) +7.78% Perubahan Harga (7D) +7.78%

Quakk (QUAKK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUAKK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUAKK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUAKK telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan +7.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quakk (QUAKK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 222.66K$ 222.66K $ 222.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 222.66K$ 222.66K $ 222.66K Bekalan Peredaran 983.43M 983.43M 983.43M Jumlah Bekalan 983,431,718.5991026 983,431,718.5991026 983,431,718.5991026

Had Pasaran semasa Quakk ialah $ 222.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUAKK ialah 983.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983431718.5991026. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 222.66K.