Quaks Harga Hari Ini

Harga langsung Quaks ($QUAKS) hari ini ialah $ 0.00001678, dengan 2.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $QUAKS kepada USD penukaran adalah $ 0.00001678 setiap $QUAKS.

Quaks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,042.47, dengan bekalan edaran sebanyak 419.72M $QUAKS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $QUAKS didagangkan antara $ 0.00001614 (rendah) dan $ 0.00001697 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00072332, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001614.

Dalam prestasi jangka pendek, $QUAKS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -24.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Quaks ($QUAKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Bekalan Peredaran 419.72M 419.72M 419.72M Jumlah Bekalan 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

Had Pasaran semasa Quaks ialah $ 7.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $QUAKS ialah 419.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 419719230.427421. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.04K.