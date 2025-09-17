Quan2um ($QNTM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00225024 $ 0.00225024 $ 0.00225024 24J Rendah $ 0.00234231 $ 0.00234231 $ 0.00234231 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00225024$ 0.00225024 $ 0.00225024 24J Tinggi $ 0.00234231$ 0.00234231 $ 0.00234231 Sepanjang Masa $ 0.00700238$ 0.00700238 $ 0.00700238 Harga Terendah $ 0.00156465$ 0.00156465 $ 0.00156465 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +7.77% Perubahan Harga (7D) +7.77%

Quan2um ($QNTM) harga masa nyata ialah $0.00229592. Sepanjang 24 jam yang lalu, $QNTM didagangkan antara $ 0.00225024 rendah dan $ 0.00234231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $QNTM sepanjang masa ialah $ 0.00700238, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00156465.

Dari segi prestasi jangka pendek, $QNTM telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +7.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quan2um ($QNTM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 999,993,066.635467 999,993,066.635467 999,993,066.635467

Had Pasaran semasa Quan2um ialah $ 1.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $QNTM ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993066.635467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.29M.