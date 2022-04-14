Tokenomik Quantoz EURQ (EURQ)
Quantoz EURQ (EURQ) Maklumat
The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM).
The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market.
By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Quantoz EURQ (EURQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Quantoz EURQ (EURQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Quantoz EURQ (EURQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EURQ yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EURQ yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik EURQ, terokai EURQ harga langsung token!
EURQ Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju EURQ? Halaman ramalan harga EURQ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.