Apakah itu Quantoz USDQ (USDQ)

The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

Quantoz USDQ (USDQ) Sumber Laman Web Rasmi

USDQ kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Quantoz USDQ (USDQ)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quantoz USDQ (USDQ) Berapakah nilai Quantoz USDQ (USDQ) hari ini? Harga langsung USDQ dalam USD ialah 0.999445 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa USDQ ke USD? $ 0.999445 . Lihat Harga semasa USDQ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Quantoz USDQ? Had pasaran untuk USDQ ialah $ 6.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran USDQ? Bekalan edaran USDQ ialah 6.56M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDQ? USDQ mencapai harga ATH sebanyak 1.043 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDQ? USDQ melihat harga ATL sebanyak 0.938182 USD . Berapakah jumlah dagangan USDQ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDQialah -- USD . Adakah USDQ akan naik lebih tinggi tahun ini? USDQ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDQramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Quantoz USDQ (USDQ) Kemas Kini Industri Penting