Tokenomik Quantoz USDQ (USDQ)

Lihat cerapan utama tentang Quantoz USDQ (USDQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Quantoz USDQ (USDQ) Maklumat

The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM).

The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market.

By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

https://quantozpay.com

Quantoz USDQ (USDQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Quantoz USDQ (USDQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M
Jumlah Bekalan:
$ 51.00M
$ 51.00M$ 51.00M
Bekalan Edaran:
$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 50.98M
$ 50.98M$ 50.98M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.043
$ 1.043$ 1.043
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.938182
$ 0.938182$ 0.938182
Harga Semasa:
$ 0.999555
$ 0.999555$ 0.999555

Tokenomik Quantoz USDQ (USDQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Quantoz USDQ (USDQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDQ, terokai USDQ harga langsung token!

USDQ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDQ? Halaman ramalan harga USDQ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

