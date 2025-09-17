Lagi Mengenai QBIO

Quantum Biology DAO Harga (QBIO)

Tidak tersenarai

1 QBIO ke USD Harga Langsung:

$0.01085495
$0.01085495$0.01085495
-0.70%1D
USD
Quantum Biology DAO (QBIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:52:37 (UTC+8)

Quantum Biology DAO (QBIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01073524
$ 0.01073524$ 0.01073524
24J Rendah
$ 0.01108595
$ 0.01108595$ 0.01108595
24J Tinggi

$ 0.01073524
$ 0.01073524$ 0.01073524

$ 0.01108595
$ 0.01108595$ 0.01108595

$ 0.02043613
$ 0.02043613$ 0.02043613

$ 0.0036921
$ 0.0036921$ 0.0036921

-0.33%

-0.75%

+7.45%

+7.45%

Quantum Biology DAO (QBIO) harga masa nyata ialah $0.01084589. Sepanjang 24 jam yang lalu, QBIO didagangkan antara $ 0.01073524 rendah dan $ 0.01108595 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QBIO sepanjang masa ialah $ 0.02043613, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0036921.

Dari segi prestasi jangka pendek, QBIO telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan +7.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quantum Biology DAO (QBIO) Maklumat Pasaran

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M

192.71M
192.71M 192.71M

430,000,000.0
430,000,000.0 430,000,000.0

Had Pasaran semasa Quantum Biology DAO ialah $ 2.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QBIO ialah 192.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 430000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.66M.

Quantum Biology DAO (QBIO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Quantum Biology DAO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Quantum Biology DAO kepada USD adalah $ +0.0014425944.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Quantum Biology DAO kepada USD adalah $ +0.0064118222.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Quantum Biology DAO kepada USD adalah $ +0.005564530442196109.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.75%
30 Hari$ +0.0014425944+13.30%
60 Hari$ +0.0064118222+59.12%
90 Hari$ +0.005564530442196109+105.36%

Apakah itu Quantum Biology DAO (QBIO)

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Quantum Biology DAO (QBIO) Sumber

Laman Web Rasmi

Quantum Biology DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quantum Biology DAO (QBIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quantum Biology DAO (QBIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quantum Biology DAO.

Semak Quantum Biology DAO ramalan harga sekarang!

QBIO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Quantum Biology DAO (QBIO)

Memahami tokenomik Quantum Biology DAO (QBIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QBIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quantum Biology DAO (QBIO)

Berapakah nilai Quantum Biology DAO (QBIO) hari ini?
Harga langsung QBIO dalam USD ialah 0.01084589 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QBIO ke USD?
Harga semasa QBIO ke USD ialah $ 0.01084589. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quantum Biology DAO?
Had pasaran untuk QBIO ialah $ 2.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QBIO?
Bekalan edaran QBIO ialah 192.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QBIO?
QBIO mencapai harga ATH sebanyak 0.02043613 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QBIO?
QBIO melihat harga ATL sebanyak 0.0036921 USD.
Berapakah jumlah dagangan QBIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QBIOialah -- USD.
Adakah QBIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
QBIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QBIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:52:37 (UTC+8)

Quantum Biology DAO (QBIO) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

