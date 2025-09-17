Quantum Biology DAO (QBIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01073524 $ 0.01073524 $ 0.01073524 24J Rendah $ 0.01108595 $ 0.01108595 $ 0.01108595 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01073524$ 0.01073524 $ 0.01073524 24J Tinggi $ 0.01108595$ 0.01108595 $ 0.01108595 Sepanjang Masa $ 0.02043613$ 0.02043613 $ 0.02043613 Harga Terendah $ 0.0036921$ 0.0036921 $ 0.0036921 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) -0.75% Perubahan Harga (7D) +7.45% Perubahan Harga (7D) +7.45%

Quantum Biology DAO (QBIO) harga masa nyata ialah $0.01084589. Sepanjang 24 jam yang lalu, QBIO didagangkan antara $ 0.01073524 rendah dan $ 0.01108595 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QBIO sepanjang masa ialah $ 0.02043613, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0036921.

Dari segi prestasi jangka pendek, QBIO telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan +7.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quantum Biology DAO (QBIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Bekalan Peredaran 192.71M 192.71M 192.71M Jumlah Bekalan 430,000,000.0 430,000,000.0 430,000,000.0

Had Pasaran semasa Quantum Biology DAO ialah $ 2.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QBIO ialah 192.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 430000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.66M.