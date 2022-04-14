Tokenomik Quantum Biology DAO (QBIO)

Tokenomik Quantum Biology DAO (QBIO)

Lihat cerapan utama tentang Quantum Biology DAO (QBIO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Quantum Biology DAO (QBIO) Maklumat

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

https://www.quantumbiology.xyz/

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Quantum Biology DAO (QBIO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 2.16M
$ 2.16M
$ 430.00M
$ 430.00M
$ 192.71M
$ 192.71M
$ 4.82M
$ 4.82M
$ 0.02043613
$ 0.02043613
$ 0.0036921
$ 0.0036921
$ 0.01123412
$ 0.01123412

Tokenomik Quantum Biology DAO (QBIO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Quantum Biology DAO (QBIO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token QBIO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token QBIO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik QBIO, terokai QBIO harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.