Quantum Swap Harga Hari Ini

Harga langsung Quantum Swap (QSWAP) hari ini ialah --, dengan 1.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QSWAP kepada USD penukaran adalah -- setiap QSWAP.

Quantum Swap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,507, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B QSWAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QSWAP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00108259, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, QSWAP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -45.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Quantum Swap (QSWAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.51K$ 31.51K $ 31.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.51K$ 31.51K $ 31.51K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

