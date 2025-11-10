BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Quantum Swap langsung hari ini ialah 0 USD.QSWAP modal pasaran ialah 31,507 USD. Jejaki masa nyata QSWAP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Quantum Swap langsung hari ini ialah 0 USD.QSWAP modal pasaran ialah 31,507 USD. Jejaki masa nyata QSWAP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai QSWAP

Maklumat Harga QSWAP

Apakah QSWAP

Kertas putih QSWAP

Laman Web Rasmi QSWAP

Tokenomik QSWAP

Ramalan Harga QSWAP

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Quantum Swap Logo

Quantum Swap Harga (QSWAP)

Tidak tersenarai

1 QSWAP ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Quantum Swap (QSWAP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:40:42 (UTC+8)

Quantum Swap Harga Hari Ini

Harga langsung Quantum Swap (QSWAP) hari ini ialah --, dengan 1.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QSWAP kepada USD penukaran adalah -- setiap QSWAP.

Quantum Swap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,507, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B QSWAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QSWAP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00108259, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, QSWAP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -45.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Quantum Swap (QSWAP) Maklumat Pasaran

$ 31.51K
$ 31.51K$ 31.51K

--
----

$ 31.51K
$ 31.51K$ 31.51K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,999,695.445187
9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

Had Pasaran semasa Quantum Swap ialah $ 31.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QSWAP ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999999695.445187. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.51K.

Quantum Swap Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108259
$ 0.00108259$ 0.00108259

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.95%

-45.17%

-45.17%

Quantum Swap (QSWAP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Quantum Swap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Quantum Swap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Quantum Swap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Quantum Swap kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.95%
30 Hari$ 0-95.58%
60 Hari$ 0-95.64%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Quantum Swap

Quantum Swap (QSWAP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QSWAP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Quantum Swap (QSWAP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Quantum Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Quantum Swap yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk QSWAP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Quantum Swap Ramalan Harga.

Apakah itu Quantum Swap (QSWAP)

What is the project about?

Quantum Network is a blockchain platform designed to enhance the scalability, efficiency, and interoperability of digital transactions across multiple blockchain ecosystems. At its core, Quantum Network aims to address some of the fundamental challenges facing the blockchain industry today, including high transaction fees, slow transaction speeds, and the complexities of interacting across different blockchain platforms.

What makes your project unique?

  1. AI-Driven Transaction Cost Optimization Quantum Network uses artificial intelligence to dynamically adjust transaction costs. This AI system analyzes network congestion and user behavior patterns to optimize fees in real-time. By leveraging AI, Quantum ensures that transaction costs are kept at a minimum while maintaining fast processing times, which is crucial for user satisfaction and network scalability.
  2. Solana Integration for Cross-Chain Swaps Quantum Network includes integration with Solana, one of the fastest blockchains, known for its high throughput and low transaction costs. This integration allows users of Quantum Network to perform cross-chain swaps using Solana’s blockchain, which significantly enhances the speed and reduces the cost of transactions, especially for users looking to interact with decentralized applications (dApps) and services outside the Ethereum ecosystem.
  3. Layer 2 Solutions Quantum Network implements advanced Layer 2 solutions to address the common scalability issues associated with many blockchains. By processing transactions off the main chain (Layer 1), Quantum Network ensures faster transaction speeds and lower fees, significantly improving throughput without compromising on security.

History of your project.

Fairly new launch, has only been out 104 days, and has amassed over $100k volume on both DEX and CEX

What’s next for your project?

Layer 2 Blockchain testnet release (under development)

What can your token be used for?

  1. Transaction Fees Tokens can be used to pay for transaction fees on the network. This includes fees for token swaps, smart contract executions, and other on-chain activities. Using the native token for fee payments incentivizes holding and using the token, as it is often required to interact with the platform.
  2. Governance Token holders can participate in the governance of the network, which includes voting on proposals for upgrades or changes to the system. This democratic approach allows token holders to influence the direction of the network's development, policy changes, and feature implementations.
  3. Staking Tokens can be staked by users to participate in the network's security and consensus mechanisms. Staking typically involves locking up a certain amount of tokens to support network operations, such as validating transactions or creating new blocks if the network uses a Proof of Stake (PoS) or similar consensus model. Stakers often receive rewards in the form of additional tokens.
  4. Liquidity Provision Tokens can be used to provide liquidity in decentralized exchanges (DEXs) or liquidity pools within the Quantum Network ecosystem. Liquidity providers often benefit from earning a portion of the transaction fees generated from the trading activity involving their provided liquidity.
  5. Incentive Mechanisms Tokens can be used to incentivize various behaviors within the ecosystem, such as rewarding users for adding content, participating in certain network activities, or promoting the network. These incentives help build a more active and engaged community.
  6. Reward Distribution In the context of Quantum Network's usage fees structure, tokens might be redistributed to holders as part of a reward system, where holders receive a percentage of the transaction fees or other earnings generated by the platform. This can include buyback and burn mechanisms to reduce supply and potentially increase token value, or direct distributions that reward long-term holders and users.
  7. Access to Services Tokens might grant holders access to premium features or services within the Quantum Network ecosystem, such as advanced trading capabilities, early access to new tools, or enhanced data services.
  8. Interoperability and Cross-Chain Functionality In a network designed for cross-chain interoperability, the native token can play a crucial role in facilitating and simplifying transactions across different blockchains, acting as a bridge or intermediary for value transfer.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Quantum Swap (QSWAP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quantum Swap

Berapakah nilai 1 Quantum Swap pada tahun 2030?
Jika Quantum Swap berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Quantum Swap berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:40:42 (UTC+8)

Quantum Swap (QSWAP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Quantum Swap

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04268
$0.04268$0.04268

+113.40%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1198
$0.1198$0.1198

+26.10%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004295
$0.000004295$0.000004295

+65.19%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00428
$0.00428$0.00428

+42.66%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000299
$0.00000000000299$0.00000000000299

+26.69%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013331
$0.013331$0.013331

+31.67%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001850
$0.0000001850$0.0000001850

+42.30%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.