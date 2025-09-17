QuantumCoin (QE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000162 $ 0.00000162 $ 0.00000162 24J Rendah $ 0.0000018 $ 0.0000018 $ 0.0000018 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000162$ 0.00000162 $ 0.00000162 24J Tinggi $ 0.0000018$ 0.0000018 $ 0.0000018 Sepanjang Masa $ 0.00009978$ 0.00009978 $ 0.00009978 Harga Terendah $ 0.00000125$ 0.00000125 $ 0.00000125 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -8.46% Perubahan Harga (7D) -21.76% Perubahan Harga (7D) -21.76%

QuantumCoin (QE) harga masa nyata ialah $0.00000164. Sepanjang 24 jam yang lalu, QE didagangkan antara $ 0.00000162 rendah dan $ 0.0000018 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QE sepanjang masa ialah $ 0.00009978, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000125.

Dari segi prestasi jangka pendek, QE telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -8.46% dalam 24 jam dan -21.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QuantumCoin (QE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.12K$ 164.12K $ 164.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.12K$ 164.12K $ 164.12K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa QuantumCoin ialah $ 164.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QE ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.12K.