Quasacoin Logo

Quasacoin Harga (QUA)

Tidak tersenarai

1 QUA ke USD Harga Langsung:

$0.00120929
$0.00120929$0.00120929
-3.50%1D
USD
Quasacoin (QUA) Carta Harga Langsung
Quasacoin (QUA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00120221
$ 0.00120221$ 0.00120221
24J Rendah
$ 0.00125416
$ 0.00125416$ 0.00125416
24J Tinggi

$ 0.00120221
$ 0.00120221$ 0.00120221

$ 0.00125416
$ 0.00125416$ 0.00125416

$ 0.00649421
$ 0.00649421$ 0.00649421

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-3.57%

+0.61%

+0.61%

Quasacoin (QUA) harga masa nyata ialah $0.00120929. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUA didagangkan antara $ 0.00120221 rendah dan $ 0.00125416 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUA sepanjang masa ialah $ 0.00649421, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -3.57% dalam 24 jam dan +0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quasacoin (QUA) Maklumat Pasaran

$ 97.00K
$ 97.00K$ 97.00K

--
----

$ 307.83K
$ 307.83K$ 307.83K

80.21M
80.21M 80.21M

254,553,218.649201
254,553,218.649201 254,553,218.649201

Had Pasaran semasa Quasacoin ialah $ 97.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUA ialah 80.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 254553218.649201. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.83K.

Quasacoin (QUA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Quasacoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Quasacoin kepada USD adalah $ -0.0002465895.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Quasacoin kepada USD adalah $ +0.0003431492.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Quasacoin kepada USD adalah $ +0.000042876788994271.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.57%
30 Hari$ -0.0002465895-20.39%
60 Hari$ +0.0003431492+28.38%
90 Hari$ +0.000042876788994271+3.68%

Apakah itu Quasacoin (QUA)

Quasacoin (QUA) Sumber

Laman Web Rasmi

Quasacoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quasacoin (QUA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quasacoin (QUA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quasacoin.

Semak Quasacoin ramalan harga sekarang!

QUA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Quasacoin (QUA)

Memahami tokenomik Quasacoin (QUA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quasacoin (QUA)

Berapakah nilai Quasacoin (QUA) hari ini?
Harga langsung QUA dalam USD ialah 0.00120929 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QUA ke USD?
Harga semasa QUA ke USD ialah $ 0.00120929. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quasacoin?
Had pasaran untuk QUA ialah $ 97.00K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QUA?
Bekalan edaran QUA ialah 80.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUA?
QUA mencapai harga ATH sebanyak 0.00649421 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUA?
QUA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan QUA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUAialah -- USD.
Adakah QUA akan naik lebih tinggi tahun ini?
QUA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:16:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.