Quasacoin (QUA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00120221 $ 0.00120221 $ 0.00120221 24J Rendah $ 0.00125416 $ 0.00125416 $ 0.00125416 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00120221$ 0.00120221 $ 0.00120221 24J Tinggi $ 0.00125416$ 0.00125416 $ 0.00125416 Sepanjang Masa $ 0.00649421$ 0.00649421 $ 0.00649421 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -3.57% Perubahan Harga (7D) +0.61% Perubahan Harga (7D) +0.61%

Quasacoin (QUA) harga masa nyata ialah $0.00120929. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUA didagangkan antara $ 0.00120221 rendah dan $ 0.00125416 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUA sepanjang masa ialah $ 0.00649421, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -3.57% dalam 24 jam dan +0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quasacoin (QUA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.00K$ 97.00K $ 97.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 307.83K$ 307.83K $ 307.83K Bekalan Peredaran 80.21M 80.21M 80.21M Jumlah Bekalan 254,553,218.649201 254,553,218.649201 254,553,218.649201

Had Pasaran semasa Quasacoin ialah $ 97.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUA ialah 80.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 254553218.649201. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.83K.