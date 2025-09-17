Quasar (QUASAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0, 24J Tinggi $ 0, Sepanjang Masa $ 0.03369547, Harga Terendah $ 0, Perubahan Harga (1J) -0.60%, Perubahan Harga (1D) -2.20%, Perubahan Harga (7D) +3.83%

Quasar (QUASAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUASAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUASAR sepanjang masa ialah $ 0.03369547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUASAR telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -2.20% dalam 24 jam dan +3.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quasar (QUASAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.36K, Kelantangan (24J) --, Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.36K, Bekalan Peredaran 999.67M, Jumlah Bekalan 999,665,795.338915

Had Pasaran semasa Quasar ialah $ 46.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUASAR ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999665795.338915. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.36K.