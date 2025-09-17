QubeCV AI (QCV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00108966$ 0.00108966 $ 0.00108966 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +1.20% Perubahan Harga (7D) +4.05% Perubahan Harga (7D) +4.05%

QubeCV AI (QCV) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QCV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QCV sepanjang masa ialah $ 0.00108966, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QCV telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +1.20% dalam 24 jam dan +4.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QubeCV AI (QCV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 737.03K$ 737.03K $ 737.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 818.92K$ 818.92K $ 818.92K Bekalan Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa QubeCV AI ialah $ 737.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QCV ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 818.92K.