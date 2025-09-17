QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00018993 $ 0.00018993 $ 0.00018993 24J Rendah $ 0.00026139 $ 0.00026139 $ 0.00026139 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00018993$ 0.00018993 $ 0.00018993 24J Tinggi $ 0.00026139$ 0.00026139 $ 0.00026139 Sepanjang Masa $ 0.00136394$ 0.00136394 $ 0.00136394 Harga Terendah $ 0.00014533$ 0.00014533 $ 0.00014533 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) +36.00% Perubahan Harga (7D) +27.22% Perubahan Harga (7D) +27.22%

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) harga masa nyata ialah $0.00025916. Sepanjang 24 jam yang lalu, $QBIT didagangkan antara $ 0.00018993 rendah dan $ 0.00026139 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $QBIT sepanjang masa ialah $ 0.00136394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014533.

Dari segi prestasi jangka pendek, $QBIT telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +36.00% dalam 24 jam dan +27.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 259.18K$ 259.18K $ 259.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 259.18K$ 259.18K $ 259.18K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,916,385.6985481 999,916,385.6985481 999,916,385.6985481

Had Pasaran semasa QUBI Tokenized RWA ialah $ 259.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $QBIT ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999916385.6985481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 259.18K.