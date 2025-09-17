Lagi Mengenai $QBIT

QUBI Tokenized RWA Logo

QUBI Tokenized RWA Harga ($QBIT)

Tidak tersenarai

1 $QBIT ke USD Harga Langsung:

$0.00025819
$0.00025819$0.00025819
+35.20%1D
USD
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Carta Harga Langsung
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00018993
24J Rendah
$ 0.00026139
24J Tinggi

$ 0.00018993
$ 0.00026139
$ 0.00136394
$ 0.00014533
+0.30%

+36.00%

+27.22%

+27.22%

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) harga masa nyata ialah $0.00025916. Sepanjang 24 jam yang lalu, $QBIT didagangkan antara $ 0.00018993 rendah dan $ 0.00026139 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $QBIT sepanjang masa ialah $ 0.00136394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014533.

Dari segi prestasi jangka pendek, $QBIT telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +36.00% dalam 24 jam dan +27.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Maklumat Pasaran

$ 259.18K
--
$ 259.18K
999.92M
999,916,385.6985481
Had Pasaran semasa QUBI Tokenized RWA ialah $ 259.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $QBIT ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999916385.6985481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 259.18K.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga QUBI Tokenized RWA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga QUBI Tokenized RWA kepada USD adalah $ +0.0001103445.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga QUBI Tokenized RWA kepada USD adalah $ +0.0000997713.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga QUBI Tokenized RWA kepada USD adalah $ +0.00009035792967867185.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+36.00%
30 Hari$ +0.0001103445+42.58%
60 Hari$ +0.0000997713+38.50%
90 Hari$ +0.00009035792967867185+53.53%

Apakah itu QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

QUBI Tokenized RWA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai QUBI Tokenized RWA ($QBIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset QUBI Tokenized RWA ($QBIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk QUBI Tokenized RWA.

Semak QUBI Tokenized RWA ramalan harga sekarang!

$QBIT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Memahami tokenomik QUBI Tokenized RWA ($QBIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $QBIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Berapakah nilai QUBI Tokenized RWA ($QBIT) hari ini?
Harga langsung $QBIT dalam USD ialah 0.00025916 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $QBIT ke USD?
Harga semasa $QBIT ke USD ialah $ 0.00025916. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran QUBI Tokenized RWA?
Had pasaran untuk $QBIT ialah $ 259.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $QBIT?
Bekalan edaran $QBIT ialah 999.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $QBIT?
$QBIT mencapai harga ATH sebanyak 0.00136394 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $QBIT?
$QBIT melihat harga ATL sebanyak 0.00014533 USD.
Berapakah jumlah dagangan $QBIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $QBITialah -- USD.
Adakah $QBIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
$QBIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $QBITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

