Qubit Harga Hari Ini

Harga langsung Qubit (QBIT) hari ini ialah $ 0.00366189, dengan 0.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QBIT kepada USD penukaran adalah $ 0.00366189 setiap QBIT.

Qubit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,667,219, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B QBIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QBIT didagangkan antara $ 0.00355631 (rendah) dan $ 0.00370905 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01578659, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00189874.

Dalam prestasi jangka pendek, QBIT dipindahkan -0.24% dalam sejam terakhir dan -9.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Qubit (QBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Qubit ialah $ 3.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QBIT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.67M.