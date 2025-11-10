Qubitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Qubitcoin (QTC) hari ini ialah $ 1.42, dengan 6.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QTC kepada USD penukaran adalah $ 1.42 setiap QTC.

Qubitcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,282,392, dengan bekalan edaran sebanyak 2.31M QTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QTC didagangkan antara $ 1.39 (rendah) dan $ 1.58 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.32.

Dalam prestasi jangka pendek, QTC dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -17.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Qubitcoin (QTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Bekalan Peredaran 2.31M 2.31M 2.31M Jumlah Bekalan 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Had Pasaran semasa Qubitcoin ialah $ 3.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QTC ialah 2.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2308250.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.28M.