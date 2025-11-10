Queen Kitty Harga (QKITTY)
Harga langsung Queen Kitty (QKITTY) hari ini ialah $ 0.00037719, dengan 15.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QKITTY kepada USD penukaran adalah $ 0.00037719 setiap QKITTY.
Queen Kitty kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 375,503, dengan bekalan edaran sebanyak 995.53M QKITTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QKITTY didagangkan antara $ 0.00035919 (rendah) dan $ 0.00045632 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00113352, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003789.
Dalam prestasi jangka pendek, QKITTY dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -40.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Queen Kitty ialah $ 375.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QKITTY ialah 995.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995531530.5904845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 375.50K.
Pada hari ini, perubahan harga Queen Kitty kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Queen Kitty kepada USD adalah $ +0.0000330677.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Queen Kitty kepada USD adalah $ -0.0001568754.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Queen Kitty kepada USD adalah $ -0.0003481360657346065.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-15.87%
|30 Hari
|$ +0.0000330677
|+8.77%
|60 Hari
|$ -0.0001568754
|-41.59%
|90 Hari
|$ -0.0003481360657346065
|-47.99%
Pada tahun 2040, harga Queen Kitty berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For
Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!
Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.
Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!
$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
