Queen Kitty Harga Hari Ini

Harga langsung Queen Kitty (QKITTY) hari ini ialah $ 0.00037719, dengan 15.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QKITTY kepada USD penukaran adalah $ 0.00037719 setiap QKITTY.

Queen Kitty kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 375,503, dengan bekalan edaran sebanyak 995.53M QKITTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QKITTY didagangkan antara $ 0.00035919 (rendah) dan $ 0.00045632 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00113352, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003789.

Dalam prestasi jangka pendek, QKITTY dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -40.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Queen Kitty (QKITTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 375.50K$ 375.50K $ 375.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 375.50K$ 375.50K $ 375.50K Bekalan Peredaran 995.53M 995.53M 995.53M Jumlah Bekalan 995,531,530.5904845 995,531,530.5904845 995,531,530.5904845

