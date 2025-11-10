Tokenomik Queen Kitty (QKITTY)
Queen Kitty (QKITTY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Queen Kitty (QKITTY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Queen Kitty (QKITTY) Maklumat
Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For
Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!
Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.
Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!
$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱
Tokenomik Queen Kitty (QKITTY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Queen Kitty (QKITTY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token QKITTY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token QKITTY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik QKITTY, terokai QKITTY harga langsung token!
QKITTY Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju QKITTY? Halaman ramalan harga QKITTY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
